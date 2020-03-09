Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nden Vanspor maçındaki olayla ilgili açıklama

VAN'da dün oynanan ve 1-1 sona eren Vanspor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının ardından ev sahibi kulübün yöneticileri ile gazeteciler arasında çıkan gerginlikle ilgili Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) tarafından açıklama yapıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 27'nci hafta maçında Vanspor ile Etimesgut Belediyespor dün Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından, bazı gazeteciler ile Vanspor Kulüp Başkanı ve yöneticileri arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayla ilgili Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, maç devam ederken ve maç bitiminde bir futbolcu ile gazeteci arasında sözlü tartışma yaşandığı, tartışmaya kulüp başkanının da dahil olmasıyla birlikte istenmeyen olayın meydana geldiği belirtildi. Emniyet görevlilerinin müdahale ettiği olayda hiç de yakışık almayan bir tavır sergilenerek üç gazetecinin, kulüp başkanına yakın kişiler tarafından darp edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan olaylar doğrultusunda hiçbir haklı gerekçe kaba kuvvet kullanılmasını haklı kılamaz. Bu nedenle gazetecilere gösterilen davranışı tasvip etmeyip kınadığımızı ifade etmek isteriz. Kişiler arasındaki sorunların, kente mal olan bir takım üzerinden değil, kişiler arasında halledilmesi en doğru davranış olmalıydı. Bu noktada bir kez daha belirtmekte fayda var ki, Vanspor bu kentin ortak değeri ve markasıdır. Tüm Vanlıları ortak paydada buluşturan takımımızın desteklenmesi için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu hususta bireyler arasındaki husumetlerin takıma, sahaya ve gazeteciliğe yansıtılmaması başta olmak üzere, Vanspor'un daha iyi yerlere gelmesi noktasında herkesin kendi kurumuna/kuruluşuna düşen sorumluluğu yerine getirmesi takıma sunulacak en büyük katkı olacaktır. Bu bağlamda hiçbir futbolcu saha dışı olaylara müdahil olmamalı, yine bir gazeteci de kentinin takımına sahip çıkarken holigan davranış sergilememelidir. Aynı zamanda bir kulüp başkanı da başkanlığına yakışır bir tavır sergilemelidir. Dolayısıyla yaşanan olaylar taraflı tarafsız spor ahlakı bağlamında bizler kadar herkesi derinden üzmüştür. Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti olarak bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA