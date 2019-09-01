Van Gölü için gölde 5 kilometre kulaç attılar

Vangölü Aktivistleri ve Tatvan Belediyesi tarafından Van Gölü ve Tatvan'ın güzelliklerine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kulaç kulaç Van Gölü" adı altında Bitlis'in Tatvan ilçesinde yüzme etkinliği düzenlendi.

Van Gölü ve havzasındaki güzelliklere dikkat çekmek amacıyla farklı etkinlikler düzenleyen Vangölü Aktivistleri, bu kapsamda bu kez ise Tatvan ilçesinde bir etkinliğe imza attı. Tatvan Belediyesi ile birlikte organize edilen etkinlik kapsamında gönüllü aktivistler tarafından Tatvan Feribot İskelesinden yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan ilçenin Hanelmalı köyü sahiline kadar Van Gölü'nde kulaç attı. "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" ve "Kulaç kulaç Van Gölü" sloganlarıyla, yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Tatvan'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden toplam 60 gönüllünün katılım gösterdiği etkinlik kapsamında gönüllü aktivistler yaklaşık 4 saatlik yüzmenin ardından belirlenen noktaya vardı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Van Gölü Aktivistleri Genel Sekreteri Maşallah Özel, etkinliğe Tatvan ilçesinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden toplam 60 gönüllü aktivistin katılım gösterdiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Van Gölü'de yaklaşık 4 saat boyunca 5 kilometrelik mesafeyi kulaç atarak yüzdüklerini dile getiren Özel, "Bizler Vangölü aktivistleri olarak "Van gölü kirlenmesin mavi kalsın" etkinliği adı altında böyle bir organizasyon düzenledik. Amacımız; Vangölü Koruma Kanunu çıkarmak, bölgenin doğal turizmine dikkat çekmek, Van Gölü'nün temizliğine dikkat çekmek, bölgenin turizm şehri olduğunu, kıyı kenti bir şehir olduğuna dikkat çekmektir. Bu minvalde çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda bu gün yüzücü arkadaşlarla beraber Tatvan Feribot İskelesinden karşı kıyıda yer alan Hanelmalı köyüne kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 3 buçuk 4 saatte yüzeceğimiz bir maraton olacak. Bu maraton bittikten sonra arkadaşlarla tekrardan başladığımız sahil kısmına geleceğiz ve burada programımızı sonlandıracağız. Bu organizasyona Tatvan ilçemizin yanı sıra çevre ve il ve ilçelerden toplam 60 gönüllü aktivist katılım gösterdi. Ben bu vesileyle etkinliğe katkı sunan başta Tatvan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani ve diğer tüm gönüllü aktivistlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise asıl temizliğin kirletmemeye başlamakla başladığına dikkat çekti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Geylani, "Bugün Vangölü aktivisti gönüllü kardeşlerimizle birlikte Van Gölü için bir etkinliğe imza attık. Vangölü aktivisti kardeşlerimiz yıllardan beridir Van Gölü için gerçekten üstün bir gayret ve çaba ile birçok etkinliğe imza attılar. Bugün düzenlediğimiz etkinlikle bunlardan biri oldu. Aktivistler özellikle bu sene gerçekten gerçekleştirdikleri önemli etkinliklerle Van Gölü'ne ciddi anlamda dikkat çektiler. Bu etkinlikten önce Van Gölü çevresinde bir bisiklet turu etkinliği düzenlemişlerdi, akabinde yine yaya olarak Van Gölü çevresinde bir yürüyüş etkinliği düzenlediler ve bugün de son olarak Tatvan ilçesi sahilimizden karşı kıyıda bulunan yaklaşık 5 kilometrelik mesafede yer alan Hanelmalı köyü sahiline kadar "Kulaç Kulaç Van Gölü" adı altında bir yüzme etkinliği düzenlediler. Bugün bu etkinliğe Tatvan ilçemizin yanı sıra Van Gölü'nü seven çevre il ve ilçelerden de birçok katılımcı var. Gerçekten söz konusu Van Gölü olunca bugün nasıl bir araya gelindiğini bir kez daha gördük. Buradaki amaç Van Gölü'ne karşı bir farkındalık oluşturmak, bir bilinç oluşturmaktır. Çünkü Van Gölü sadece bir bölgeden ibaret değil, Van gölü büyük bir çevresi olan kapalı bir deniz. Bu Deniz maalesef sürekli bir akıntısı olmadığı için temizliği noktasında önem göstermek gerekiyor. Suyumuz sodalı, kendi kendini temizleyebilen bir özelliğe sahip. Ancak maalesef çok yoğun bir kirletmeye maruz kaldığından bu özelliği etkisiz kalıyor. Bu nedenle bu temizlik vizyonunu oluşturmak için Van Gölü'ne karşı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ben bu konuda tekrardan bu organizasyon ve tanıtma destek veren tüm aktivistlere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin de, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Van Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 4 buçuk saatlik bir parkuru yüzerek geçen Vangölü aktivistleri ve diğer tüm gönüllü aktivistlere katılımlarından ve desteklerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Vangölü aktivistlerinin yapmış olduğu tüm etkinliklere TUTAP olarak bizler de canı gönülden destek veriyoruz. "Van Gölü kirlenmesin, Van gölü mavi kalsın" sloganıyla bundan sonra da etkinliklere inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Bu etkinliklere katılan herkese canı gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim sloganımız "İkinci bir Van gölü yok, Van Gölü'müze sahip çıkalım" dedi.

Öte yandan; Vangölü Aktivistleri ve Tatvan Belediyesi organizasyonunda düzenlenen etkinliğe ilçedeki STK'larda destek sundu. Düzenlenen etkinlik Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen çevre temizliği ile sona erdi.

Kaynak: İHA