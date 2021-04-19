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Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı

Van Gölü'nün korunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nün Fidanlık sahil bandında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nün Fidanlık sahil bandında temizlik çalışması yaptı.

Van Gölü'nün koruması için çalışmalarına aralıksız devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesi Eski Fidanlık sahil bandında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde sahilde çöp topladı. Sahilde toplanan yaklaşık 10 ton çöp kamyonlara yüklenerek katı atık entegre tesisine gönderildi.

Van Gölü kıyısında temizlik çalışmasının rutin bir şekilde devam edeceği belirtildi.

(İHA)

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı

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