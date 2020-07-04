Van Gölü'nde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Van Gölü'nde 5 gün önce göle açıldıktan sora batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken çalışmalarda sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında bugün Bitlis'in Reşadiye ilçesi açıklarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Bitlis'e bağlı Reşadiye köye açıklarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 8'ye yükseldi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetlerinde Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu ve sayı 8'e yükseldi" denildi.

NE OLMUŞTU?

27 Haziran’da tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş’tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine emniyet ve jandarmaya ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, altı kişinin cesedine ulaşılmış, teknenin izine rastlanmamıştı.