Van Gölü’nde sabah sefası

Van Gölü'ne güzel sahil ve kıyıları bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesi, gölde yüzmek isteyenlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan ve tatil için doğdukları ilçeyi tercih eden Ahlatlılar, sağlıklı yaşam için sabahın erken saatlerinde Van Gölü'nde yüzüyor. Ahlat ilçesinde her sabah günün erken saatlerinde Van Gölü'ne giren vatandaşlar, sağlıklı yaşamın sırrının ise gölde olduğunu belirtiyor. İlçenin yeni iskelesinde ve Ahlat Öğretmenevi sahilinde her gün sabah 06.00'da bir araya gelen vatandaşlar, Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Van Gölü'nün sağlık açısından da çok faydalı olduğuna değinen vatandaşlar, ilerleyen yaşlarına rağmen dinç kalmalarını ise Van Gölü'ne borçlu olduklarını belirtiyorlar. Sabah saatlerindeki yüzme programları sona eren vatandaşlar, daha sonra iskele üzerinde yerel türküler söyleyip halaylar çekerek Van Gölü'nün keyfini çıkarıyor.

Her sabah erken saatte Van Gölü'ne giren vatandaşlardan Gürbüz Gülsar; "Van Gölü dünya harikası bir deniz. Bizim gözümüzde Van denizi diye geçer. Van Gölü'nün temizlik özelliği vücuttaki toksinleri atar, güzellik katar, vücut geliştirir hayat bulur insan. Sabah 6'da başlıyoruz akşama kadar Van Gölü'nde yüzmeye çalışıyoruz. Ahlatlının bu şekilde Van Gölü'ne duyarlı olması bizi sevindiriyor. Ahlatlıların Van Gölü'ne gelmesi, sabah yüzmesi bizi sevindiriyor" dedi.

"Başka Van Gölü yok, Van Gölü temiz tutulsun"

Göle giren emekli öğretmen İbrahim Behlül Şerefoğlu'da her sabah 06.00'da gölde buluştuklarını belirterek ilk önce 4-5 kişilik grupla bu etkinliği başlattıklarını söyledi. Şu anda grubun sayısının 100 kişiye ulaştığını, bunun gerçekten çok güzel bir buluşma olduğunu anlatan Şerefoğlu, "64 yaşındayım aklım kesti keseli bütün yaz tatillerimi emekli öğretmen olduğum için Ahlat'ta geçiriyorum. Van Gölü'nün suyu sodalı olduğu için diğer okyanuslarda yada büyük denizlerde yıkandığınız zaman mutlaka duş almak zorundasınız. Duş almadan hayatınıza devam edemezsiniz ama Van Gölü sodalı olduğu için bu su bizi temizliyor. Gerçekten her sabah 80-90 kişiye bazen 100 veya 120 kişiye ulaşıyoruz bu çok güzel bir şey bunun devamını diliyorum. Başka Van Gölü yok diyorum Van Gölü mavi kalsın, Van Gölü temiz tutulsun diyorum" dedi.

"Bayanlar da gölden istifade etsin istiyoruz"

Şahap Koçalp adlı vatandaş ise Van Gölü'nden genelde erkeklerin istifade ettiğini, bayanlar için uygun yüzme alanları ve plajların yapılması gerektiğini söyledi. Koçalp; "Ahlatlıyım Antalya'da yaşıyorum. Her yaz tatilinde Ahlat'a geliyorum. Antalya ile Ahlat'ı karşılaştırmak istemiyorum çünkü deniz her yerde vardır ama Van Gölü dünyanın başka bir yerinde yok. Biraz önce arkadaşlarım Van Gölü'nün güzelliğinden sodalı suyundan bahsetti. Van Gölü'ne giren insanların saçları sapsarı olur bu suyun güzelliği. Bu su eğer saçları sarartıyorsa vücuttaki deriyi de güzelleştirir ve fayda sağlıyor. Van Gölü'nden sadece erkekler istifade edebiliyor. Ama bayanların girebileceği herhangi bir yer yok. Biz yetkililerden Van Gölü çevresinde bayanlarında girebileceği tesislerin hazırlanmasını istiyoruz. Çoğu arkadaşımız yazları Van Gölü'ne geldikleri vakit tek gelebiliyorlar kızları ve eşleri gelemiyor. Bizlere "Siz Van Gölü'nden istifade edebiliyorsunuz, biz neden istifade edemiyoruz, bizimde hakkımız değil mi?'. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz Van Gölü'nün kıyılarına gelir çamaşır yıkarlar, çamaşır yıkadıkları vakit yüzerlerdi. 5-6 yıl önce Van Gölü'ne dikkat etmek için birkaç arkadaş özveri ile bugünleri hazırladık. Bugün Van Gölü'ne sabah erken 150-200 kişiyle girdiğimiz zaman oluyor. Sadece yüzme yapmıyoruz. Çeşitli aktivitelerde yapıyoruz. Bunda da başarılı olduk Türkiye'nin her tarafında yaşayan Ahlatlılar inanın bugünleri özlemle çekiyor. Van Gölü'nün suyu güzel, tek derdimiz Van Gölü temiz kalsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA