Van Gölü’nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e ulaştı
Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ulaşılan ceset sayısının 21'e yükseldiğinin açıklanmasının ardından yapılan yeni bir açıklamada sayının 23'e yükseldiği belirtildi.
Van'da 27 Haziran'da Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Çarpanak Adası açıklarında jandarma, jandarma iç güvenlik timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha cesedi bulundu.
2 CANSIZ BEDENE DAHA ULAŞILDI
Bu açıklama sonrası yapılan yeni bir açıklamada 2 cansız bedene daha ulaşıldığı belirtildi.
Böylelikle ulaşılan ceset sayısı 23'e yükseldi.
NE OLMUŞTU?
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş ve 5 kişi tutuklanmıştı.
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