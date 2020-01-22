Van heyetinden Tarım ve Orman Bakanlığına ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Arvas, beraberindeki ziraat odası başkanlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ederek, tarım ve çiftçi sorunlarını görüştü.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İpekyolu, Erciş, Başkale, Gürpınar, Çatak, Saray, Özalp ve Gevaş ziraat odaları başkanlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ederek, Van'ın tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili sorunlarını Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya iletti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Van Milletvekili Abdulahat Arvas başkanlığında yapılan toplantıda, Van'da Toprak Mahsulleri Ofisinin şube müdürlüğünün hizmete açılması, hayvan hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar, makine ve ekipman desteği, zirai krediler, çiftçi borçları, kadastro yapılmayan yerleşim yerleri, kaba yem desteği, çiftçi SSK primlerinin düşürülmesi, küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, sevk edilen hayvanlar için kesilen yüksek cezalar ve 2019 yılında yaşanılan kuraklık ile ilgili çiftçilerin desteklenmesi gibi birçok konu görüşüldü. Yapılan görüşmede hazır bulunan bakanlık bürokratları, ziraat odaları başkanlarının talep ve önerilerini not alarak bazı konularda yapılan çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdi.

Aynı zamanda Erciş Belediyesi ile ilgili projelerin de konuşulduğu ziyarette Bakan Yardımcısından destek istenildi.

Milletvekili Abdulahat Arvas, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ili konumunda olan Van'ın zengin tarımsal potansiyeliyle de bölgenin cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, aynı zamanda 186 bin büyükbaş ve 2 milyon 730 bin küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Arvas, "Genel olarak geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Van'da toplam tarım arazisi 3 milyon 700 bin dekar olup, bunun 800 bin dekarında ortalama 100 bin ton buğday, 100 bin dekar alanda ise 15 bin ton arpa üretiliyor. TÜİK verileri incelendiğinde tarımsal üretim değerleri bakımından Van 2,5 milyar TL üretim değerine sahip olduğu görülmektedir. Van'ın sahip olduğu mera ve arazilerin tarımsal üretime dönüştürülmesi, tarımsal sulama sıkıntılarının çözülmesi, çiftçilerin desteklenmesi, çağa uygun makine ve teçhizat desteklerinin arttırılması ile Van, ülkemizin kasabı ve hububat ambarı olacaktır" dedi.

Sosyal ve ekonomik refahın özünde, tarımın ve tarımsal sanayinin olduğunu hatırlatan Arvas, tarımsal sektörün gelişiminde de üreticilerin ve paydaş olarak ziraat odası gibi sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek, bugün olduğu gibi bundan sonrada tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerine ve üreticilere destek olacağını söyledi.

Kaynak: İHA