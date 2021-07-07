Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın görev değişikliğine gidilerek Van İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

VAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ATANUR AYDIN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1973 yılında Kars'ta doğan 48 yaşındaki Atanur Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Son olarak Van İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Emniyet Müdürü Atanur Aydın Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.

Sırasıyla;

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü,

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü,

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü,

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü,

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü,

Ayrıca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev yaptı.

19.09.2019 tarih 2019/320 sayılı kararname ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 25.09.2019 günü görevine başladı.

Son olarak Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, 16.04.2021 itibariyle görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Van İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.