Van İpekyolu Belediyesi bünyesinde 50 kişilik kadro ile 2 Ay deneme süreli Temizlik Görevlisi Alımı yapılacak. Personel alım ilanı İŞKUR aracılığı ile yayımlandı. Peki Van İpekyolu belediyesi personel alımı 2020 başvuruları ne zaman? Van İpekyolu belediyesi personel alımı 2020 başvuru şartları neler? İşte Van İpekyolu belediyesi personel alımı 2020 hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre İpekyolu Belediyesi perosnel alımı başvuruları 01 Ekim 2020 tarihinde başlamış olup en geç 02 Ekim 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece şahsen olarak, Kimlik Fotokopisi, Sağlık Raporu, Diploma Fotokopisi, Nüfus Kayıt örneği belgeleri ile birlikte Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Cad. Serdar 2 sk. No:3 İptekyolu VAN adresine yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Van İpekyolu Belediyesi bünyesine alacağı adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, En az İlköğretim ve en fazla lise mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 24 yaşını tamamlamış ve 42 yaşında gün almamış olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak ve İpekyolu ilçesinde ikamet ediyor olmak " gibi şartlar aranacak.