Van-İran sınırında güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor

Türkiye, İran'la 560 kilometrelik sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla yürüttüğü güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Van-İran sınırında güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor

Türkiye, İran'la 560 kilometrelik sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla yürüttüğü güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmalarını sürdürüyor.

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılırken, hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde ise her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak yolda da sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak.

Van'ın Başkale ilçesi ile İran arasında bulunan sınır hattında güvenlik duvarı inşa çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Sınır güvenliği için yapılan güvenlik duvarı yaklaşık 3 kilometreye ulaştı. 4 metre yüksekliğindeki duvarların üzeri 3 metre jiletli telle örülürken, diğer taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de yapıldığı sınır hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik de, Başkale-İran sınırındaki Sultançayır ve Güllük bölgesinde devam eden sınır duvarı çalışmalarını inceledi. Sınır hattında alınan önlemler ve duvar inşaatına ilişkin ilgililerden bilgi alan Çelik, "Başta terör ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere sınır güvenliğimizin her santiminden sorumlu olan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Van-İran sınırında güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor

Van-İran sınırında güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor

Van-İran sınırında güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor

Van-İran sınırında güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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