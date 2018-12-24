İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Van itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahale

Van itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahale

VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 yangın, göçük, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına...

Van itfaiyesinden 1 yılda 5 bin 744 olaya müdahale

VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılında 5 bin 744 yangın, göçük, trafik kazası ile insan ve hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca 2018 yılı içinde 358 kişilik personel ve 38 araç ile 5 bin 744 olaya müdahale edildi. Kent merkezi ve 13 ilçede, 1 milyon 100 bin nüfusa hizmet veren itfaiye görevlileri; 14 grup amirliği, 1 müfreze, 38 araç ve 358 kişilik personelle çalışmalarını yürütüyor. Yangın, trafik kazası, göçük ile insan ve hayvan kurtarma gibi 5 bin 744 olaya anında müdahale eden ekipler; iş yeri denetleme, personel eğitimi, keşif, tatbikat gibi birçok çalışma da yaptı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.