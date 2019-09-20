Van Kahvaltı Konağı gazetecileri ağırladı

Van'da yıllardır hizmet veren Van Kahvaltı Konağı, ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Edremit ilçesinde yer alan Van Kahvaltı Konağı, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. Programda gazetecilerle sohbet eden Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu İşletme Sahibi Ahmet Cintan, 1993 yılından beri sektörde hizmet verdiğini ifade ederek, "Van kahvaltısını Türkiye'nin her yerinde tanıtan bir firmayız. Şu ana kadar kimseden destek almadan 250 fuara katıldık. Milas'tan Fethiye'ye, Malatya'dan Mardin'e, Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar Van kahvaltısını temsil eden bir firmayız" dedi.

Van kahvaltısında yer alan ürünlerin çoğunu kendilerinin ürettiğini vurgulayan Cintan, kentteki sivil toplum kuruluşları ve kurum yetkililerine seslenerek, "STK ve kurumlarımızın bize destek vermeleri halinde Van kahvaltımızı Türkiye'nin 81 ili ve büyük ilçeleri başta olmak üzere yurt dışında da tanıtabiliriz. Çünkü biz yılda ortalama 40 fuarda yaklaşık 3 milyon insana Van kahvaltısını tanıtıyoruz. Ben bu anlamda davetimize iştirak etmenizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA