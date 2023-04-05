Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Akdamar Adasını Müzekart ile daha uygun fiyata ziyaret edileceğini açıkladı

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu; Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi'nin 365 gün sadece 60 TL ile ziyaret edilebileceğini belirtti.

Akdamar Adası'na giriş ücretlerinin 150 TL'ye çıktığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 300'den fazla müze ve ören yerine 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan Müzekart'ın satış ücretinin 1 Mart itibarıyla 60 TL olduğunu açıkladığını belirtti. Uslu, "Yılda sadece bir sefere mahsus 60 TL ödeyerek aldığınız Müzekart ile yıl içerisinde sınırsız olarak Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine sınırsız bir şekilde giriş sağlayabiliyorsunuz. Van'da da halkımız yılda sadece bir sefere mahsus 60 TL vererek aldığı bir Müzekart ile istediği kadar Akdamar Adası, Van Kalesi veya Van Müzesi'ni gezebilecek. Bunun yanında yine o kart ile Türkiye'nin herhangi bir şehrinde müze veya ören yerlerini de gezebilme şansını elde etmiş olacaktır" dedi.

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VAN AKDAMAR KALESİNİ 250 TL YERİNE MÜZE KART İLE 60 TL'YE ZİYARET EDİLEBİLİNECEK

Akdamar Adası'nın son yapılan güncelleme ile 150 TL olduğuna dikkat çeken Uslu, "Şu anda Akdamar Adası için bilet almak isteyen biri 150 TL, Van Kalesi için 50 TL ve Van Müzesi için de 50 TL yani toplam 250 TL ücret ödeyecek. Halbuki tüm bunlar yerine sadece 60 TL vererek alacağı Müzekart ile 365 gün istediği kadar bu yerleri gezebilecektir. İllaki bilet alma zorunluluğu yok" ifadelerini kullandı.

AK DAMAR ADASINI SANAL KART İLE DAHA UYGUNA GEZEBİLECEKLER

Vatandaşların Akdamar Adası, Van Kalesi veya Van Müzesi'nin herhangi birinden bu Müzekart'ı alabileceğini belirten Uslu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Müzekart üzerindeki yaygınlığı daha çok vatandaşların müze ve ören yerlerini gezmeleri ve o tarihi dokuyu hissetmeleridir. O sanal dünyayı gezsinler diye Müzekart uygulaması, yereldeki vatandaşlarımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığı bir uygulamadır. Onun dışında yabancı ziyaretçiler için de bilet uygulamasını yapıyor. Bu anlamda her ne kadar Akdamar Adası bilet olarak 150 TL diyorsak dahi aslında Akdamar Adası hala 60 TL'dir" diye konuştu.

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Müzekart'a sanal ortamdan da sahip olunabileceğini ifade eden Uslu, "Online olarak "Türkiye'nin Müzeleri" adı altındaki uygulamayı telefonlarına indirebilirler. Orada üyeliklerini yaptıktan sonra 60 TL ödeyerek Müzekart'ı online olarak alabiliyorlar" şeklinde konuştu.