Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi/belge bulunan 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK ile ihraç subayı, 1 emekli subay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, sözleşmesi fesih edilen 1 uzman çavuş, askeri öğrencilikten atılan 1 kişi olmak üzere toplam 19 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.