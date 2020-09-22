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  3. Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alınırken şüpheli iki kişinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğprenildi.

Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Van merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi/belge bulunan 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK ile ihraç subayı, 1 emekli subay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, sözleşmesi fesih edilen 1 uzman çavuş, askeri öğrencilikten atılan 1 kişi olmak üzere toplam 19 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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