Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olaya iştirak ettikleri tespit edilen kişilerden yakalanan 6 kişi daha tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında 5 ayrı operasyonda 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram Afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olayla iştirak ettikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 8 Ocak 2019 günü Van merkezinde 10, İstanbul'da 1 ve Hakkâri'de 2 olmak üzere 13 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca 3'ü cumhuriyet savcılığınca, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı da tutuklandı.

Kaynak: İHA