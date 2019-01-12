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  3. Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olaya iştirak ettikleri tespit edilen kişiler

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ve 6 kişinin tutuklandığı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suç kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olaya iştirak ettikleri tespit edilen kişilerden yakalanan 6 kişi daha tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında 5 ayrı operasyonda 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram Afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olayla iştirak ettikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 8 Ocak 2019 günü Van merkezinde 10, İstanbul'da 1 ve Hakkâri'de 2 olmak üzere 13 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca 3'ü cumhuriyet savcılığınca, 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6'sı da tutuklandı.

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kaynak: İHA

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