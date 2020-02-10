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Van nüfusu ne kadar? Van ilçe nüfusları 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Vanlılar da kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Van'ın ilçe ilçe nüfusu...

Van nüfusu ne kadar? Van ilçe nüfusları 2021 1113

ÇALDIRAN

İlçe Nüfusu: 63.133

Erkek: 32.589

Kadın: 30.544