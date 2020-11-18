Van Spor - Elazığspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Van Spor - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor ve Elazığspor, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 10 maçın sonunda 18 puana ulaşan Van Spor, 3. sırada yer alıyor. Elazığspor ise 10 maçta topladığı 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Van Spor, ligde son maçını kazanırken, Elazığspor oynadığı son maçı kaybetti. İşte, Van Spor - Elazığspor maçı canlı izle linki...

VAN SPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Van Spor ile Elazığspor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Mehmet Çağatay Lakot tarafından yönetilecek. Mehmet Çağatay Lakot'ın yardımcılıklarını ise Muratcan Ilgaz ve Serkan Öksüz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Van Spor - Elazığspor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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