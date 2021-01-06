Van Spor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Van Spor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Van Spor sahasında Eyüpspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Van Spor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu? Van Spor, Eyüpspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Van Spor Eyüpspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:00



Van Spor Eyüpspor Maçının Hakemleri

Mustafa İlker Coşkun(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)

Van Spor

Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

1. Bekir Demircan, 5. İsmail Güner, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce, 98. Sedat Komi, 4. Şiyar Kepir



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül

Eyüpspor

Eyüpspor İlk 11

15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 16. Taha Can Velioğlu, 8. Muhammed Akarslan, 28. Taşkın İlter, 23. Timur Temeltaş, 7. Sadık Baş, 10. Onur Eriş, 61. Taha Balcı



Yedekler

1. Alp Tutar, 37. Ömer Faruk Ay, 52. Berzan Akkaya, 21. Muhammet Yeşil, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 77. Uğur Akdemir, 18. Mertcan Açıkgöz, 9. Murat Yılmaz, 19. Artun Akçakın



Teknik Sorumlu

Zafer Turan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 19 15 2 2 45 14 47 31 2 Van Spor 19 11 4 4 30 18 37 12 3 Turgutluspor 19 12 0 7 23 29 36 -6 4 Kırşehir Belediyespor 19 9 6 4 27 15 33 12 5 Pazarspor 18 10 2 6 31 24 32 7 6 Sakaryaspor 17 9 4 4 27 17 31 10 7 Bodrumspor 19 8 5 6 44 30 29 14 8 Serik Belediyespor 18 7 7 4 28 21 28 7 9 Kırklarelispor 18 6 9 3 20 13 27 7 10 Sivas Belediyespor 19 6 8 5 32 24 26 8 11 Karacabey Belediyespor 19 7 5 7 23 20 26 3 12 Tarsus İdman Yurdu 18 6 6 6 26 20 24 6 13 Etimesgut Belediyespor 19 6 6 7 18 20 24 -2 14 Pendikspor 18 6 1 11 25 24 19 1 15 1922 Konyaspor 19 5 4 10 22 22 19 0 16 Kastamonuspor 18 5 4 9 18 27 19 -9 17 Mamak FK 19 5 4 10 20 44 19 -24 18 Elazığspor 19 6 3 10 26 36 21 -10 19 Bayburt Özel İdare Spor 17 4 2 11 11 27 14 -16 20 Kardemir Karabükspor 19 0 2 17 6 57 2 -51

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