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Van Spor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Van Spor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Van Spor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Van Spor sahasında Eyüpspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Van Spor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu?

Van Spor, Eyüpspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Van Spor  Eyüpspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00

Van Spor Eyüpspor Maçının Hakemleri
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
1. Bekir Demircan, 5. İsmail Güner, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce, 98. Sedat Komi, 4. Şiyar Kepir

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

EYÜPSPOREyüpspor

Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 16. Taha Can Velioğlu, 8. Muhammed Akarslan, 28. Taşkın İlter, 23. Timur Temeltaş, 7. Sadık Baş, 10. Onur Eriş, 61. Taha Balcı

Yedekler
1. Alp Tutar, 37. Ömer Faruk Ay, 52. Berzan Akkaya, 21. Muhammet Yeşil, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 77. Uğur Akdemir, 18. Mertcan Açıkgöz, 9. Murat Yılmaz, 19. Artun Akçakın

Teknik Sorumlu
Zafer Turan

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor19152245144731
2Van Spor19114430183712
3Turgutluspor191207232936-6
4Kırşehir Belediyespor1996427153312
5Pazarspor1810263124327
6Sakaryaspor1794427173110
7Bodrumspor1985644302914
8Serik Belediyespor187742821287
9Kırklarelispor186932013277
10Sivas Belediyespor196853224268
11Karacabey Belediyespor197572320263
12Tarsus İdman Yurdu186662620246
13Etimesgut Belediyespor19667182024-2
14Pendikspor1861112524191
151922 Konyaspor1954102222190
16Kastamonuspor18549182719-9
17Mamak FK195410204419-24
18Elazığspor196310263621-10
19Bayburt Özel İdare Spor174211112714-16
20Kardemir Karabükspor1902176572-51

Fikstür

02.01.2021Başkent Akademi FK Serik Belediyespor
06.01.2021Van Spor0-2Eyüpspor
06.01.2021Mamak FK2-1Serik Belediyespor
06.01.2021Bodrumspor4-1Turgutluspor
06.01.2021Karacabey Belediyespor1-1Etimesgut Belediyespor
06.01.2021Kırklarelispor1-1Tarsus İdman Yurdu
06.01.2021Kırşehir Belediyespor4-0Kardemir Karabükspor
06.01.2021Pazarspor2-01922 Konyaspor
06.01.2021Pendikspor2-0Bayburt Özel İdare Spor
06.01.2021Sakaryaspor1-2Kastamonuspor
06.01.2021Sivas Belediyespor1-2Elazığspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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