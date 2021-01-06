Van Spor, Eyüpspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor, Eyüpspor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Van Spor ve Eyüpspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Van Spor sahasında Eyüpspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Van Spor - Eyüpspor maçı skoru ne oldu?
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Van Spor Eyüpspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Van Spor Eyüpspor Maçının Hakemleri
Mustafa İlker Coşkun(hakem), Çağlar Mehmet Uludağ(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Taner Tuncer(dördüncü Hakem)
Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 30. Rüştü Hanlı, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
1. Bekir Demircan, 5. İsmail Güner, 17. Aras Aydın, 21. Atamer Bilgin, 61. Zafer Şensoy, 66. Furkan İnce, 98. Sedat Komi, 4. Şiyar Kepir
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Eyüpspor İlk 11
15. Emrullah Şalk, 13. Serdar Cansu, 3. Muharrem Doğan, 4. Doğan Can Otman, 16. Taha Can Velioğlu, 8. Muhammed Akarslan, 28. Taşkın İlter, 23. Timur Temeltaş, 7. Sadık Baş, 10. Onur Eriş, 61. Taha Balcı
Yedekler
1. Alp Tutar, 37. Ömer Faruk Ay, 52. Berzan Akkaya, 21. Muhammet Yeşil, 5. Yasin Yener, 6. Mikail Okyar, 77. Uğur Akdemir, 18. Mertcan Açıkgöz, 9. Murat Yılmaz, 19. Artun Akçakın
Teknik Sorumlu
Zafer Turan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|19
|15
|2
|2
|45
|14
|47
|31
|2
|Van Spor
|19
|11
|4
|4
|30
|18
|37
|12
|3
|Turgutluspor
|19
|12
|0
|7
|23
|29
|36
|-6
|4
|Kırşehir Belediyespor
|19
|9
|6
|4
|27
|15
|33
|12
|5
|Pazarspor
|18
|10
|2
|6
|31
|24
|32
|7
|6
|Sakaryaspor
|17
|9
|4
|4
|27
|17
|31
|10
|7
|Bodrumspor
|19
|8
|5
|6
|44
|30
|29
|14
|8
|Serik Belediyespor
|18
|7
|7
|4
|28
|21
|28
|7
|9
|Kırklarelispor
|18
|6
|9
|3
|20
|13
|27
|7
|10
|Sivas Belediyespor
|19
|6
|8
|5
|32
|24
|26
|8
|11
|Karacabey Belediyespor
|19
|7
|5
|7
|23
|20
|26
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|18
|6
|6
|6
|26
|20
|24
|6
|13
|Etimesgut Belediyespor
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|24
|-2
|14
|Pendikspor
|18
|6
|1
|11
|25
|24
|19
|1
|15
|1922 Konyaspor
|19
|5
|4
|10
|22
|22
|19
|0
|16
|Kastamonuspor
|18
|5
|4
|9
|18
|27
|19
|-9
|17
|Mamak FK
|19
|5
|4
|10
|20
|44
|19
|-24
|18
|Elazığspor
|19
|6
|3
|10
|26
|36
|21
|-10
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|17
|4
|2
|11
|11
|27
|14
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|19
|0
|2
|17
|6
|57
|2
|-51
Fikstür
|02.01.2021
|Başkent Akademi FK
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Van Spor
|0-2
|Eyüpspor
|06.01.2021
|Mamak FK
|2-1
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Bodrumspor
|4-1
|Turgutluspor
|06.01.2021
|Karacabey Belediyespor
|1-1
|Etimesgut Belediyespor
|06.01.2021
|Kırklarelispor
|1-1
|Tarsus İdman Yurdu
|06.01.2021
|Kırşehir Belediyespor
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|06.01.2021
|Pazarspor
|2-0
|1922 Konyaspor
|06.01.2021
|Pendikspor
|2-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|06.01.2021
|Sakaryaspor
|1-2
|Kastamonuspor
|06.01.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Elazığspor