Survivor'ın yıldızı Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosuna dahil oldu!Van Spor-Eyüpspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYINKim Kardashian ve Kanye West’in evliliği resmen bitti!2021 lojman kira bedelleri | 2020 lojman kira bedelleri | Milli emlak genel tebliğ 2021Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bir kez daha barıştı!AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hakan Aran hayatıKRT'nin anlamı nedir? Kim tarafından kuruldu? KRT kimin kanalı? Sahibi kim? KRT yayın politikası ne? Frekansı nedir?Deha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Van Spor-Eyüpspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Van Spor-Eyüpspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Van Spor ve Eyüpspor maçı oynanacak. İşte karşılaşmanın canlı izleme bilgileri...

Van Spor-Eyüpspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kırmızı Grupta Van Spor ve Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Eyüpspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Van Spor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. İşte, Van Spor-Eyüpspor maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor ile Eyüpspor bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem  Mustafa İlker Coşkun yönetecek.  Mustafa İlker Coşkun'un yardımcılıklarını ise Çağlar Mehmet Uludağ ve Caner Kurt üstlenecek. 

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT