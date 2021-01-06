Van Spor-Eyüpspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Kırmızı Grupta Van Spor ve Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Eyüpspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Van Spor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. İşte, Van Spor-Eyüpspor maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Van Spor ile Eyüpspor bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Mustafa İlker Coşkun'un yardımcılıklarını ise Çağlar Mehmet Uludağ ve Caner Kurt üstlenecek.

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

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