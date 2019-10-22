Van Spor Gazetesi için tanıtım toplantısı

Van'ın ilk spor gazetesi olan "Van Spor'un tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı.

Elite World Van Hotelde gerçekleşen tanıtım ve istişare toplantısına Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu, Van Spor Gazetesi Haber Müdürü Ahmet Bayram, Van Spor FK taraftar derneklerinin başkanları, eski futbolcular, taraftarlar ve basın mensupları katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van Spor Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku, Van ve ilçelerdeki tüm spor gelişmelerini artık okuyucularına aktaracaklarını ifade ederek, "Sadece futbol değil; basketbol ve voleybol başta olmak üzere il ve ilçelerdeki tüm branşlarla ilgili spor haberlerine yer vereceğiz" dedi.

Van'da daha önce Öz Haberci ve Diyabet Gazetesini de vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Çurku, "Hiç kimseden destek almadan kendi imkanlarımla kurduğum üç gazeteyi halkın hizmetine sunuyorum. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Amacım her zaman Van'ı tanıtmak ve Van'a hizmet etmektir. Bu anlamda Van'ın ilk spor gazetesinin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, sitemini dile getirerek, "Bugün önem vermemiz, sahip çıkmamız gereken spor branşı ve kulübü Van Spor'dur ama bununla diğer spor branşlarını örtmeyelim, onları duymazdan, görmezden gelmeyelim. Sitemim bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

Çatak ve Bahçesaray'da yapılan rafting yarışmalarında basın mensuplarının Van'ı Türkiye gündemine taşıdığını belirten İnanç, "Ben bu anlamda 4 gün boyunca etkinliğimizi Türkiye'ye duyuran tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, ilimize bir spor gazetesi kazandıran Murat Çurku ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu da, Gazeteci Murat Çurku'nun Van'da üç gazete çıkarmasının kolay bir şey olmadığını vurgulayarak, "Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Demek ki bu bir gönül işi, gayret işi. Murat kardeşimiz tek başına bunu yürütüyor. Ben bu cesaretli duruşundan ve bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, slayt gösterimi ve ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İHA