Van Spor - Mamak FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Van Spor - Mamak FK maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Van Spor evinde 4 maçtır kaybetmiyor. Mamak FK ise 11 puanla 10'uncu sırada bulunuyor. Peki, Van Spor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

VAN SPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Van Spor - Mamak FK maçı Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Hamit Basık yönetecek. Hamit Basık'ın yardımcılıklarını ise Musa Murat Emre ve Muhammet Munir Dadı üstlenecek.

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Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Van Spor - Mamak FK maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

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