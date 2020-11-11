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Van Spor - Mamak FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de 9'uncu hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Kırmızı Grupta Van Spor ve Mamak FK karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Van Spor - Mamak FK maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Van Spor - Mamak FK maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Van Spor evinde 4 maçtır kaybetmiyor. Mamak FK ise 11 puanla 10'uncu sırada bulunuyor. Peki, Van Spor - Mamak FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

VAN SPOR - MAMAK FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Van Spor - Mamak FK maçı Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Hamit Basık yönetecek. Hamit Basık'ın yardımcılıklarını ise Musa Murat Emre ve Muhammet Munir Dadı üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Van Spor - Mamak FK maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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