Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları başlıyor. Kırmızı Grup'ta haftanın ilk maçı, Van Spor ile Sakaryaspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Ligde 4 maçı geriden bırakan Van Spor ve Sakaryaspor, zorlu mücadeleye mutlak galibiyet için çıkacak. Van Spor, 4 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 5 puana sahip. Sakaryaspor ise 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile 6 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Van Spor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VAN SPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında karşılaşacak olan Van Spor - Sakaryaspor maçı bugün, saat 14.30'da başlayacak. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Hüseyin Gökberk Arslan'ın yardımcılıklarını ise Arda Darcan ve Ahmet Oğuz Yılmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Van Spor ve Sakaryaspor maçı da bugün saat 14.30'da yayınlanacak.

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