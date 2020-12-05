Van Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Van Spor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Van Spor sahasında Serik Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Van Spor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Van Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Volkan Şeker(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Erdal Yılmaz(dördüncü Hakem)
Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 65. Oktay Aydin, 55. Burhan Arman, 10. Sedat Cengiz, 9. Utku Şen
Yedekler
45. Aydın Bağ, 27. Cem Özdemir, 92. İlter Ayyıldız, 11. Yaser Yıldız, 61. Zafer Şensoy, 21. Atamer Bilgin, 7. Cihan Halil, 5. İsmail Güner, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 66. Furkan İnce
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Goller
Utku Şen,9.dk (f), Sedat Cengiz,69.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Barış Gök 75.dk, Sarı Kart Burhan Arman 33.dk, Sarı Kart Oktay Aydin 85.dk, Sarı Kart Utku Şen 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Küpeli 85.dk, Utku Şen 88.dk
Oyuna Girenler
Zafer Şensoy 85.dk, Yaser Yıldız 88.dk
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 77. Yusuf Çelik, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin
Yedekler
1. Ahmet Özden, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 22. Sinan Özkan, 6. Ergün Nazlı, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan
Teknik Sorumlu
Goller
Ercan Şirin,60.dk (f), Murat Gürbüzerol,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sinan Kalaycı 85.dk, Sarı Kart Ercan Şirin 71.dk, Kırmızı Kart Abdulsamet Burak 75.dk, Sarı Kart Erkan Şahin 66.dk
Oyundan Çıkanlar
Sefa Narin 85.dk, Yusuf Çelik 26.dk, Erkan Şahin 72.dk
Oyuna Girenler
Mahsun Çapkan 85.dk, Batuhan Arslan 26.dk, Sinan Özkan 72.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|13
|10
|1
|2
|33
|11
|31
|22
|2
|Turgutluspor
|13
|9
|0
|4
|15
|17
|27
|-2
|3
|Van Spor
|13
|7
|4
|2
|20
|13
|25
|7
|4
|Sakaryaspor
|12
|6
|4
|2
|18
|13
|22
|5
|5
|Serik Belediyespor
|13
|5
|6
|2
|19
|13
|21
|6
|6
|Karacabey Belediyespor
|13
|6
|3
|4
|18
|12
|21
|6
|7
|Kırşehir Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|15
|9
|21
|6
|8
|Etimesgut Belediyespor
|13
|5
|4
|4
|15
|12
|19
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|12
|5
|3
|4
|23
|16
|18
|7
|10
|Kırklarelispor
|12
|4
|6
|2
|10
|4
|18
|6
|11
|1922 Konyaspor
|13
|5
|2
|6
|17
|12
|17
|5
|12
|Pazarspor
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|16
|2
|13
|Bodrumspor
|13
|4
|3
|6
|26
|22
|15
|4
|14
|Sivas Belediyespor
|12
|3
|5
|4
|18
|18
|14
|0
|15
|Kastamonuspor
|13
|3
|3
|7
|12
|21
|12
|-9
|16
|Mamak FK
|12
|3
|2
|7
|10
|25
|11
|-15
|17
|Pendikspor
|12
|3
|1
|8
|14
|18
|10
|-4
|18
|Elazığspor
|12
|4
|1
|7
|14
|21
|13
|-7
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|10
|3
|0
|7
|8
|17
|9
|-9
|20
|Kardemir Karabükspor
|13
|0
|2
|11
|3
|36
|2
|-33
Fikstür
|03.12.0020
|1922 Konyaspor
|1-0
|Kastamonuspor
|03.12.0020
|Van Spor
|2-2
|Serik Belediyespor
|03.12.0020
|Tarsus İdman Yurdu
|4-0
|Turgutluspor
|03.12.0020
|Sakaryaspor
|P-P
|Elazığspor
|03.12.0020
|Pazarspor
|4-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|03.12.0020
|Kırşehir Belediyespor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|03.12.0020
|Kırklarelispor
|0-0
|Kardemir Karabükspor
|03.12.0020
|Karacabey Belediyespor
|1-0
|Pendikspor
|03.12.0020
|Eyüpspor
|4-1
|Etimesgut Belediyespor
|03.12.0020
|Bodrumspor
|7-2
|Başkent Akademi FK