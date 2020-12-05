Van Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Van Spor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Van Spor sahasında Serik Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Van Spor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk - Van - Van Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Van Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri

Volkan Şeker(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Erdal Yılmaz(dördüncü Hakem)

Van Spor

Van Spor İlk 11

1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 65. Oktay Aydin, 55. Burhan Arman, 10. Sedat Cengiz, 9. Utku Şen



Yedekler

45. Aydın Bağ, 27. Cem Özdemir, 92. İlter Ayyıldız, 11. Yaser Yıldız, 61. Zafer Şensoy, 21. Atamer Bilgin, 7. Cihan Halil, 5. İsmail Güner, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 66. Furkan İnce



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül



Goller

Utku Şen,9.dk (f), Sedat Cengiz,69.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Barış Gök 75.dk, Sarı Kart Burhan Arman 33.dk, Sarı Kart Oktay Aydin 85.dk, Sarı Kart Utku Şen 63.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Küpeli 85.dk, Utku Şen 88.dk



Oyuna Girenler

Zafer Şensoy 85.dk, Yaser Yıldız 88.dk

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 77. Yusuf Çelik, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin



Yedekler

1. Ahmet Özden, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 22. Sinan Özkan, 6. Ergün Nazlı, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan



Teknik Sorumlu





Goller

Ercan Şirin,60.dk (f), Murat Gürbüzerol,84.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sinan Kalaycı 85.dk, Sarı Kart Ercan Şirin 71.dk, Kırmızı Kart Abdulsamet Burak 75.dk, Sarı Kart Erkan Şahin 66.dk



Oyundan Çıkanlar

Sefa Narin 85.dk, Yusuf Çelik 26.dk, Erkan Şahin 72.dk



Oyuna Girenler

Mahsun Çapkan 85.dk, Batuhan Arslan 26.dk, Sinan Özkan 72.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 13 10 1 2 33 11 31 22 2 Turgutluspor 13 9 0 4 15 17 27 -2 3 Van Spor 13 7 4 2 20 13 25 7 4 Sakaryaspor 12 6 4 2 18 13 22 5 5 Serik Belediyespor 13 5 6 2 19 13 21 6 6 Karacabey Belediyespor 13 6 3 4 18 12 21 6 7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 6 8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 3 9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 3 4 23 16 18 7 10 Kırklarelispor 12 4 6 2 10 4 18 6 11 1922 Konyaspor 13 5 2 6 17 12 17 5 12 Pazarspor 10 5 1 4 19 17 16 2 13 Bodrumspor 13 4 3 6 26 22 15 4 14 Sivas Belediyespor 12 3 5 4 18 18 14 0 15 Kastamonuspor 13 3 3 7 12 21 12 -9 16 Mamak FK 12 3 2 7 10 25 11 -15 17 Pendikspor 12 3 1 8 14 18 10 -4 18 Elazığspor 12 4 1 7 14 21 13 -7 19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 0 7 8 17 9 -9 20 Kardemir Karabükspor 13 0 2 11 3 36 2 -33

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