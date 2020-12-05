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Van Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Van Spor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Van Spor ve Serik Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 13. hafta maçında Van Spor sahasında Serik Belediyespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk - Van - Van Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Van Spor - Serik Belediyespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Van Spor  Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk - Van - Van Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Van Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Volkan Şeker(hakem), Emre Aslan(1. Yardımcı Hakem), Servet Bozkurt(2. Yardımcı Hakem), Erdal Yılmaz(dördüncü Hakem)

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
1. Bekir Demircan, 30. Rüştü Hanlı, 96. Yakup Demir, 93. Barış Gök, 23. Üzeyir Ergün, 8. Abdulkadir Özdemir, 24. Sefa Küpeli, 65. Oktay Aydin, 55. Burhan Arman, 10. Sedat Cengiz, 9. Utku Şen

Yedekler
45. Aydın Bağ, 27. Cem Özdemir, 92. İlter Ayyıldız, 11. Yaser Yıldız, 61. Zafer Şensoy, 21. Atamer Bilgin, 7. Cihan Halil, 5. İsmail Güner, 35. Yiğit İsmail Gökoğlan, 66. Furkan İnce

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

Goller
Utku Şen,9.dk (f), Sedat Cengiz,69.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Barış Gök 75.dk, Sarı Kart Burhan Arman 33.dk, Sarı Kart Oktay Aydin 85.dk, Sarı Kart Utku Şen 63.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Küpeli 85.dk, Utku Şen 88.dk

Oyuna Girenler
Zafer Şensoy 85.dk, Yaser Yıldız 88.dk

SERİK BELEDİYESPORSerik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 77. Yusuf Çelik, 9. Murat Gürbüzerol, 10. Sinan Kalaycı, 17. Gökay Eser, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 41. Sefa Narin, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin

Yedekler
1. Ahmet Özden, 8. Mahsun Çapkan, 11. Mustafa Çınar, 12. Bahadır Çiloğlu, 19. Batuhan Arslan, 21. Canberk Aydın, 22. Sinan Özkan, 6. Ergün Nazlı, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan

Teknik Sorumlu


Goller
Ercan Şirin,60.dk (f), Murat Gürbüzerol,84.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sinan Kalaycı 85.dk, Sarı Kart Ercan Şirin 71.dk, Kırmızı Kart Abdulsamet Burak 75.dk, Sarı Kart Erkan Şahin 66.dk

Oyundan Çıkanlar
Sefa Narin 85.dk, Yusuf Çelik 26.dk, Erkan Şahin 72.dk

Oyuna Girenler
Mahsun Çapkan 85.dk, Batuhan Arslan 26.dk, Sinan Özkan 72.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor13101233113122
2Turgutluspor13904151727-2
3Van Spor137422013257
4Sakaryaspor126421813225
5Serik Belediyespor135621913216
6Karacabey Belediyespor136341812216
7Kırşehir Belediyespor12633159216
8Etimesgut Belediyespor135441512193
9Tarsus İdman Yurdu125342316187
10Kırklarelispor12462104186
111922 Konyaspor135261712175
12Pazarspor105141917162
13Bodrumspor134362622154
14Sivas Belediyespor123541818140
15Kastamonuspor13337122112-9
16Mamak FK12327102511-15
17Pendikspor12318141810-4
18Elazığspor12417142113-7
19Bayburt Özel İdare Spor103078179-9
20Kardemir Karabükspor1302113362-33

Fikstür

03.12.00201922 Konyaspor1-0Kastamonuspor
03.12.0020Van Spor2-2Serik Belediyespor
03.12.0020Tarsus İdman Yurdu4-0Turgutluspor
03.12.0020SakaryasporP-PElazığspor
03.12.0020Pazarspor4-0Bayburt Özel İdare Spor
03.12.0020Kırşehir Belediyespor3-1Sivas Belediyespor
03.12.0020Kırklarelispor0-0Kardemir Karabükspor
03.12.0020Karacabey Belediyespor1-0Pendikspor
03.12.0020Eyüpspor4-1Etimesgut Belediyespor
03.12.0020Bodrumspor7-2Başkent Akademi FK


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