Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Van Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Van Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Van Spor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 20. hafta maçında Van Spor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu?
Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Van Spor Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00
Van Spor Tarsus İdman Yurdu Maçının Hakemleri
Eren Gökmen(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Burak Güner(dördüncü Hakem)
Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 88. Emre Özkan, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir
Yedekler
1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir, 98. Sedat Komi, 21. Atamer Bilgin
Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül
Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 6. Abdussamed Karnuçu, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 34. İbrahim Hırçın, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker
Yedekler
1. Anıl Demir, 9. Attila Yıldırım, 7. Cem Aktaş, 14. Furkan Çetinkaya, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 40. Ender Yıldırım, 17. Burak Seres
Teknik Sorumlu
Ergün Penbe
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|20
|15
|3
|2
|48
|17
|48
|31
|2
|Van Spor
|20
|12
|4
|4
|33
|18
|40
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|20
|10
|6
|4
|29
|15
|36
|14
|4
|Sakaryaspor
|20
|10
|6
|4
|33
|21
|36
|12
|5
|Turgutluspor
|20
|12
|0
|8
|23
|31
|36
|-8
|6
|Pazarspor
|20
|10
|4
|6
|35
|28
|34
|7
|7
|Bodrumspor
|20
|9
|5
|6
|45
|30
|32
|15
|8
|Kırklarelispor
|20
|7
|10
|3
|24
|16
|31
|8
|9
|Serik Belediyespor
|20
|7
|8
|5
|30
|26
|29
|4
|10
|Sivas Belediyespor
|20
|6
|9
|5
|33
|25
|27
|8
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|20
|7
|6
|7
|28
|23
|27
|5
|12
|Karacabey Belediyespor
|20
|7
|6
|7
|24
|21
|27
|3
|13
|Etimesgut Belediyespor
|20
|6
|6
|8
|18
|21
|24
|-3
|14
|Pendikspor
|20
|7
|2
|11
|30
|26
|23
|4
|15
|Mamak FK
|20
|6
|4
|10
|22
|45
|22
|-23
|16
|Elazığspor
|20
|7
|3
|10
|29
|38
|24
|-9
|17
|1922 Konyaspor
|20
|5
|5
|10
|23
|23
|20
|0
|18
|Kastamonuspor
|20
|5
|5
|10
|19
|30
|20
|-11
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|20
|4
|2
|14
|17
|37
|14
|-20
|20
|Kardemir Karabükspor
|20
|0
|2
|18
|7
|59
|2
|-52
Fikstür
|24.01.2021
|Başkent Akademi FK
|Kardemir Karabükspor
|27.01.2021
|Mamak FK
|2-1
|Kardemir Karabükspor
|27.01.2021
|Van Spor
|3-0
|Tarsus İdman Yurdu
|27.01.2021
|Sivas Belediyespor
|1-1
|Kırklarelispor
|27.01.2021
|Sakaryaspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|27.01.2021
|Pendikspor
|4-1
|Serik Belediyespor
|27.01.2021
|Pazarspor
|3-3
|Eyüpspor
|27.01.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|27.01.2021
|Karacabey Belediyespor
|1-1
|Kastamonuspor
|27.01.2021
|Elazığspor
|3-2
|Bayburt Özel İdare Spor
|27.01.2021
|Bodrumspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor