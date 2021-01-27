Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Van Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Van Spor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 20. hafta maçında Van Spor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu? Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Van Spor Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Van Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.01.2021 13:00



Van Spor Tarsus İdman Yurdu Maçının Hakemleri

Eren Gökmen(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Burak Güner(dördüncü Hakem)

Van Spor

Van Spor İlk 11

45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 88. Emre Özkan, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir



Yedekler

1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir, 98. Sedat Komi, 21. Atamer Bilgin



Teknik Sorumlu

Sebahattin Akgül

Tarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11

35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 6. Abdussamed Karnuçu, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 34. İbrahim Hırçın, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker



Yedekler

1. Anıl Demir, 9. Attila Yıldırım, 7. Cem Aktaş, 14. Furkan Çetinkaya, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 40. Ender Yıldırım, 17. Burak Seres



Teknik Sorumlu

Ergün Penbe

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 20 15 3 2 48 17 48 31 2 Van Spor 20 12 4 4 33 18 40 15 3 Kırşehir Belediyespor 20 10 6 4 29 15 36 14 4 Sakaryaspor 20 10 6 4 33 21 36 12 5 Turgutluspor 20 12 0 8 23 31 36 -8 6 Pazarspor 20 10 4 6 35 28 34 7 7 Bodrumspor 20 9 5 6 45 30 32 15 8 Kırklarelispor 20 7 10 3 24 16 31 8 9 Serik Belediyespor 20 7 8 5 30 26 29 4 10 Sivas Belediyespor 20 6 9 5 33 25 27 8 11 Tarsus İdman Yurdu 20 7 6 7 28 23 27 5 12 Karacabey Belediyespor 20 7 6 7 24 21 27 3 13 Etimesgut Belediyespor 20 6 6 8 18 21 24 -3 14 Pendikspor 20 7 2 11 30 26 23 4 15 Mamak FK 20 6 4 10 22 45 22 -23 16 Elazığspor 20 7 3 10 29 38 24 -9 17 1922 Konyaspor 20 5 5 10 23 23 20 0 18 Kastamonuspor 20 5 5 10 19 30 20 -11 19 Bayburt Özel İdare Spor 20 4 2 14 17 37 14 -20 20 Kardemir Karabükspor 20 0 2 18 7 59 2 -52

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