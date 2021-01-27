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Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Van Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Van Spor, Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Van Spor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 20. hafta maçında Van Spor sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Van Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı skoru ne oldu?

Van Spor, Tarsus İdman Yurdu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Van Spor  Tarsus İdman Yurdu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Van Atatürk

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00

Van Spor Tarsus İdman Yurdu Maçının Hakemleri
Eren Gökmen(hakem), Yavuz Bahadır Ordu(1. Yardımcı Hakem), Kadir Kantekin(2. Yardımcı Hakem), Burak Güner(dördüncü Hakem)

VAN SPORVan Spor

Van Spor İlk 11
45. Aydın Bağ, 8. Abdulkadir Özdemir, 9. Utku Şen, 10. Sedat Cengiz, 23. Üzeyir Ergün, 24. Sefa Küpeli, 55. Burhan Arman, 65. Oktay Aydin, 88. Emre Özkan, 93. Barış Gök, 96. Yakup Demir

Yedekler
1. Bekir Demircan, 4. Şiyar Kepir, 5. İsmail Güner, 19. Ömer Yıldız, 20. Selim Kayacı, 77. Ali Say, 95. Muhammet Mahmut Emir, 98. Sedat Komi, 21. Atamer Bilgin

Teknik Sorumlu
Sebahattin Akgül

TARSUS İDMAN YURDUTarsus İdman Yurdu

Tarsus İdman Yurdu İlk 11
35. Barış Türkmen, 4. Onur Şirin, 6. Abdussamed Karnuçu, 8. Nurullah Kaya, 10. Alperen Pak, 11. Suat Kaya, 34. İbrahim Hırçın, 54. Ahmet Furkan Özcan, 61. Asım Hamzaçebi, 69. Sefa Durmuş, 77. Samet Eker

Yedekler
1. Anıl Demir, 9. Attila Yıldırım, 7. Cem Aktaş, 14. Furkan Çetinkaya, 30. Mahsun Gediklioğlu, 33. Aytaç Öden, 40. Ender Yıldırım, 17. Burak Seres

Teknik Sorumlu
Ergün Penbe

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor20153248174831
2Van Spor20124433184015
3Kırşehir Belediyespor20106429153614
4Sakaryaspor20106433213612
5Turgutluspor201208233136-8
6Pazarspor2010463528347
7Bodrumspor2095645303215
8Kırklarelispor2071032416318
9Serik Belediyespor207853026294
10Sivas Belediyespor206953325278
11Tarsus İdman Yurdu207672823275
12Karacabey Belediyespor207672421273
13Etimesgut Belediyespor20668182124-3
14Pendikspor2072113026234
15Mamak FK206410224522-23
16Elazığspor207310293824-9
171922 Konyaspor2055102323200
18Kastamonuspor205510193020-11
19Bayburt Özel İdare Spor204214173714-20
20Kardemir Karabükspor2002187592-52

Fikstür

24.01.2021Başkent Akademi FK Kardemir Karabükspor
27.01.2021Mamak FK2-1Kardemir Karabükspor
27.01.2021Van Spor3-0Tarsus İdman Yurdu
27.01.2021Sivas Belediyespor1-1Kırklarelispor
27.01.2021Sakaryaspor1-11922 Konyaspor
27.01.2021Pendikspor4-1Serik Belediyespor
27.01.2021Pazarspor3-3Eyüpspor
27.01.2021Kırşehir Belediyespor2-0Turgutluspor
27.01.2021Karacabey Belediyespor1-1Kastamonuspor
27.01.2021Elazığspor3-2Bayburt Özel İdare Spor
27.01.2021Bodrumspor1-0Etimesgut Belediyespor
Onur Çelik
Spor Editörü
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