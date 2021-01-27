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Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı CANLI | Misli.com CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta ikinci yarı heyecanı başlıyor. 20. haftada Van Spor ile Tarsus İdman Yurdu maçı oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme linkini haberimizde verdik.

Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı CANLI | Misli.com CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de ikinci yarı 20. hafta maçlarıyla başlıyor. Ligde bugün oynanacak olan Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

19. hafta sonunda 37 puanla 3. sırada bulunan Van Spor, zirve yarışı içerisinde bulunuyor. Tarsus İdman Yurdu ise 19 maçta topladığı 27 puanla 10. sırada yer alıyor. 

VAN SPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI CANLI İZLE

20. haftada oynanacak olan Van Spor - Tarsus İdman Yurdu maçı, bugün saat 13.00'te Van Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Eren Gökmen yönetecek. Eren Gökmen'in yardımcılıklarını ise Yavuz Bahadır Ordu ve Kadir Kantekin üstlenecek. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

İLK 11'LER

Van Spor: Aydın Bağ, Üzeyir Ergün, Emre Özkan, Barış Gök, Yakup Demir, Abdulkadir Özdemir, Sefa Küpeli, Burhan Arman, Oktay Aydın, Utku Sen, Sedat Cengiz

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Onur Şirin, Abdussamed Karnuçu, İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş   Nurullah Kaya, Alperen Pak, Suat Kaya, Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Samet Eker    

Onur Çelik
Spor Editörü
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