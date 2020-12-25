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Van Spor'un sahası karla kaplandı

Van Spor'un maçlarını oynadığı Atatürk Şehir Stadı'nın zemini yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Zemini temizleme çalışmaları sürüyor.

Van Spor'un sahası karla kaplandı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından Atatürk Şehir Stadı'nın karla kaplı zeminini maç öncesi temizleniyor.

Hafta başı Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı, Van'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri şehir merkezi, kırsal mahalle ve şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yollarının yanı sıra Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ise TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, hafta sonu Kastamonu SK ile oynayacağı Atatürk Şehir Stadı'nın zeminini kardan temizliyor.

Van Spor'un sahası karla kaplandı

Atatürk Şehir Stadyumunda saha temizliği çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar hummalı bir şekilde devam etti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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