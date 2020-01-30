Van Teknokent’in yeni yönetimi belirlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin başkanlığında Van Teknokent'in 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilerek yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Van Teknokent'te Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılı mali tabloları ve faaliyetleri onaylanarak 2020 yılı faaliyet planı da kabul edildi. Van Teknokent'in 2020 yılından itibaren 3 yıl boyunca yönetimini üstlenecek yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıyla ilgili konuşan Van YYÜ Rektörü ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Teknokent'in bölgenin ve Türkiye'nin en önemli teknokentlerinden biri olacağını söyledi. Bölgedeki teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve bu ekosistemden yetişecek başarılı girişimcileri uluslararası pazarlarda rekabet edecek seviyeye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Şevli, "Bu maksatla başlattığımız "Ben Girişimciyim" adlı yarışmayı takiben bölgenin en büyük kuluçka merkezi olan "Start One'ı çok yakın zamanda girişimcilerimizin hizmetine sunacağız. Van Teknokent bugün seçtiği ve 3 yıl boyunca hizmet edecek olan yönetimiyle başta Van halkı olmak üzere tüm bölgenin hizmetindedir" diye konuştu.

Toplantıda yeni belirlenen yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Yönetim Kurulu Başkanı Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Yönetim Kurulu üyeleri Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van Büyükşehir Belediyesi adına Orhan Gülaçar, Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Gedik, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına Çetin Karaduman, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, Van YYÜ Vakfı adına Adnan Selçuk ve Bilgin Yazlık."

Kaynak: İHA