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  3. Van TSO Yönetim Kurulundan Vali Bilmez’e ziyaret

Van TSO Yönetim Kurulundan Vali Bilmez’e ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Van TSO Yönetim Kurulundan Vali Bilmez’e ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Vali Bilmez'e odanın faaliyetleri ve üye sayısı hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Vali Bilmez, nezaket ziyaretinden dolayı Van TSO heyetine teşekkür ederek, toplumun her kesimine olduğu gibi STK'lara da büyük önem verdiğini, Van için yürütülecek ekonomik faaliyetlerde Van TSO ile işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Van TSO Yönetim Kurulundan Vali Bilmez’e ziyaret

Van TSO Yönetim Kurulundan Vali Bilmez’e ziyaret

Kaynak: İHA

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