Van usulü bowling

Van'ın Başkale ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, beden eğitimi öğretmeninin okul bahçesinde yaptığı sahada, kum dolu pet şişelerden lobut yapıp basketbol topu atarak bowling oynuyor.

Başkale ilçesinde 2009 yılında hizmete giren, merkez ve 16 kırsal mahalleden yaklaşık 250 öğrencisi bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, spor aktiviteleri konusunda hayal güçlerini kullanıyor. İki yıl önce okulda göreve başlayan beden eğitimi öğretmeni Sinan Doğan, öğrencilerin bowling sporunu merak etmesi üzerine farklı bir yöntem geliştirdi. Bowling oynamak için tüketilen meyve sularına ait pet şişelere kum doldurarak lobut yapan beden eğitimi öğretmeni Sinan Doğan, okulun bahçesinde yaptıkları sahada, basketbol topuyla atış yaptırarak öğrencilerin bu sporu yapmaları için imkan sağladı. Bowlingin yanı sıra ayakkabı kutusundan saha, mandallardan ise futbolcu yaparak öğrencilerine langırt oynama imkanı sunan Doğan, kısıtlı imkanlarla birçok etkinliği öğrencileriyle buluşturuyor. Küçük bir odada yaptığı spor salonunda, masa tenisinden satrança, çivilerden tahta üzerine yaptığı futbol sahasından darta, langırt ve birçok spor etkinliklerinin yer aldığı aktiviteler ile öğrencilere okulu sevdiriyor.

Başkale ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Sinan Doğan, buraya ilk geldiğinde öğrencilerin okuldan uzak, derslere karşı soğuk ve öğretmenlere karşı mesafeli olduklarını gördüğünü söyledi. Bu sorunu çözmek için de oyun tekniğini kullandığını söyleyen Doğan, "Bu sayede okuldan kaçan, dersi sevmeyen okul çıkışı okuldan koşarak uzaklaşan çocuklar, ders bitse bile okulda kalmaya derslere katılmaya başladılar. Oynadığımız eğitsel oyunlar sadece okulu sevdirmek için olmayıp aynı zamanda çocukların sosyalleşmesini, öz güven kazanmasını, derste aktif olmasına ve hayal güçlerinin gelişmesine de fayda sağladı. Bu sayede derse uzak olan çocuklarla çeşitli etkinlikler, çalışmalar yapıp il geneli yapılan yarışmalarda çeşitli dereceler kazandık. Birçok sosyal projeye katılıp yaptığımız oyunları, etkinlikleri ve çalışmaları sosyal medyadan binlerce kişiye de faydası olması amacı ile instagramdan sinanogretmenimm hesabından paylaştık ve çok güzel dönütler aldık. Paylaşımlarımı gören İzmir'deki bir kolejde de İran sınırındaki bir köy okulunda da uygulanıyor olması fırsat eşitliği açısından beni çok mutlu etmektedir. Çocukların hayatı sadece köyden ibaret olmadığını göstermek, onların ufkunu genişletmek için de çeşitli geziler yaptık. Bunlardan en güzeli de öğrencilerimin bowling hayalini gerçekleştirmek için kola şişelerinden yaptığım oyunu gerçek bowling oyunu ile taçlandırıp onlara unutamayacakları bir gezi yaşatmak oldu. Benim anlayışım imkansızlıkların arkasına sığınmayıp hayal gücümüzle imkansızlığı imkanlı hale getirmek ve eğlenirken öğrenmekten yana olmuştur. Bu düşünce çerçevesinde çocuklar oyun ile öğrenir projelerime meslek hayatım boyunca devam edip diğer meslektaşlarıma da yardımcı olabilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA