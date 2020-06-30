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  3. Van Valiliği duyurdu! Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği duyurdu! Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Van Valiliği duyurdu! Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedi jandarma ekipleri tarafından cenaze aracıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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Van Valiliği duyurdu! Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği duyurdu! Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Berkem Temizel
Gece Editörü


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