Çılgın sayısal loto sonuçları 18 Ocak 2021 Pazartesi |Sonuç sorgulama ekranı SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongre binası güvenlik tehdidi sebebiyle kapatıldıOn Numara çekiliş sonuçları 18 Ocak 2021 (MPİ)Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 18 Ocak PazartesiVan Valiliği'nden çığ düştü iddiaları ile ilgili açıklama!Survivor Bahar kimdir? Survivor Bahar Sevis mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Survivor Baran kimdir? Survivor Baran Köse Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman? Mesleği ne?Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen Bayar? Mesleği ne?Erzurum’da dehşet kaza! Anne ve çocuğu yaşamını yitirdi
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van Valiliği'nden çığ düştü iddiaları ile ilgili açıklama!

Van Valiliği'nden çığ düştü iddiaları ile ilgili açıklama!

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada İran sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldığı ve çalışma sonucunda herhangi bir çığ olayına rastlanmadığı ifade edildi.

Van Valiliği'nden çığ düştü iddiaları ile ilgili açıklama!

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada İran sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı yönünde alınan ihbar dolayısıyla bölgede arama çalışmaları yapıldığı ve çalışmalar sonucunda çığ olayına rastlanmadığını belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İran askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası sınır bölgesinde çığ düştüğü ihbarının yapıldığı belirtildi.

İhbarda, çığ altında kalan 9 İran vatandaşından 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü, 5'inden haber alınamadığının belirtildi kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
HABERE YORUM KAT