Van Valiliği'nden çığ düştü iddiaları ile ilgili açıklama!

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada İran sınırında 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı yönünde alınan ihbar dolayısıyla bölgede arama çalışmaları yapıldığı ve çalışmalar sonucunda çığ olayına rastlanmadığını belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İran askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına, Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası sınır bölgesinde çığ düştüğü ihbarının yapıldığı belirtildi.

İhbarda, çığ altında kalan 9 İran vatandaşından 4'ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü, 5'inden haber alınamadığının belirtildi kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbar üzerine Van'dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir."