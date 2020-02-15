Van Valiliğinden "çığ" ve "düzensiz göçmen" açıklaması

VAN (AA) - Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye teknik ekiplerin ulaştığı ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, AFAD, UMKE, jeoloji mühendisi, meteoroloji mühendisi ve kara yolları yetkililerinden oluşan 17 kişilik ekibin bölgede yaptığı ön incelemede aynı bölgeye çığ düştüğü, halen iki ayrı noktada çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Teknik ekibin çığ bölgesinde insan gücüyle çalışma yapmasının mümkün olmadığını, çalışmanın iş makinesiyle gerçekleştirilebileceği aktarılan açıklamada, bölgede çığ riskinin kalkmasının ardından çalışmanın başlatılacağı vurgulandı.

Hava koşulları ve bölgenin elverişli olması sonrasına kadar arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildiği belirtilen açıklamada, "Çaldıran ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girerken donarak öldüğü yönünde ihbar yapıldı. AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik ekip sabah saatlerinde bölgeye sevk edildi ancak Çaldıran İlçe Jandarma ve sınır birlikleri ile koordineli şekilde geniş bir alanda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gönderilen ekipler ise saat 17.00 itibarıyla bölgeden ayrıldı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Van'da son 3 gündür yoğun şekilde yağan ve hayatı olumsuz etkileyen kar sonrası birçok mahalle yoluna çığ düştüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kar yağışı sonrası Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Birçok mahalle yolu kardan temizlenip yeniden ulaşıma açılırken, bazı mahalle yollarına da çığ düştü. Gürpınar ilçesine bağlı Özlüce, Oğuldamı, Taşlıyazı, Bükeç, Dolaylı, Güzelsu ve Çatakdibi mahalleleri grup yolu ile Cepkenli Mahallesi Kızgınkaya Mezrası yollarının birçok farklı bölgesine son bir hafta içerisinde çığ düştü. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerdeki mahalle yolları daha önceden Valilik kararıyla trafiğe kapatıldığı için can ve mal kaybı yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları ve tipiye rağmen çığları temizleyip, yol açma çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor."

Kaynak: AA