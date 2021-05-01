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  3. Van Valisi Bilmez güzel haberi verdi: Vakalarda düşüş var

Van Valisi Bilmez güzel haberi verdi: Vakalarda düşüş var

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarında gözle görülür bir düşüş olduğunu ifade ederek vatandaşlara kurallara uyma çağırısında bulundu.

Van Valisi Bilmez güzel haberi verdi: Vakalarda düşüş var

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tam kapanma sürecinde sürdürülen denetimleri yerinde takip etmek için beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ile Edremit ve Gevaş ilçelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Denetimlerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgi alan Bilmez, görev başındaki ekiplere tatlı ikram etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezini arayanlara filyasyon ekiplerinin evlerinde müdahale ettiğini söyledi.

Van Valisi Bilmez güzel haberi verdi: Vakalarda düşüş var

TAM KAPANMADA DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLDİ

Tam kapanmayla beraber batı illerden kente gelenlerin kontrol noktalarında yoğunluk oluşturduğunu anlatan Bilmez, "Sağlık ekiplerimiz de güvenlik güçleriyle beraber kontrol noktalarında görev yapacaklar. Jandarma ve polis ekiplerimiz kentin farklı noktalarında 24 saat esasına göre denetimler yapıyor. Karantinada olması gerekenlerin de takibi yapılıyor." dedi.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN 950 KİŞİ UYGULAMA  NOKTALARINDA YAKALANDI

Karantinada olması gerektiği halde dışarı çıktığı tespit edilenlerin yurtlara yerleştirildiğini hatırlatan Bilmez, şu ana kadar karantinada olması gereken yaklaşık 950 kişinin uygulama noktalarında yakalandığını belirtti.

"HASTA SAYISI İTİBARIYLA İYİ DURUMDAYIZ"

Aşı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Bilmez şunları kaydetti:

"65 yaş üstü yaşlılarda aşı oranımız yüzde 77 ama genel oranımız yüzde 95 civarında. Aşı çalışmalarında herhangi bir sıkıntımız yok. İsmi sisteme düşenlerin aşıları yapılmaya devam ediliyor. Vatandaşlarımızdan sırası gelenlerin aşı olmalarını bekliyoruz. Tüm hastanelerimizde aşı çalışmaları yapılıyor. Şu an için hastanelerimizde Kovid-19 için ayrılan yatakların doluluk oranı yüzde 30'un altında. Hastanelerde yatan hasta sayısı itibarıyla iyi durumdayız ama son haftalarda vaka sayısında biraz artış oldu. Bir haftaya yakındır da bir durağanlık söz konusu. Şu an itibarıyla vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz. Vatandaşlarımızdan mesafe, maske ve temizlik kuralına uymalarını bekliyoruz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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