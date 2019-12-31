Van Valisi Bilmez’in 2019 yılı değerlendirmesi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 2019 yılının asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda bir yılda Van'da yaşanan olaylar, polis ve jandarma ekiplerince yapılan başarılı operasyonlar ile kentin daha huzurlu olması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Van İl Jandarma Komuta Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Edremit Kaymakamı Fuat Türkman ve Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa ile birlikte 2019 yılı değerlendirmesi yapmak üzere Van'da yayın yapan ulusal ve yerel medya mensupları ile bir araya geldi. 2019 yılını değerlendiren Vali Bilmez, "Bugün Van Gölü'nün kıyısında sabah kahvaltısında bir araya gelerek hem 2019'un bir değerlendirmesi hem de 2020 yılının inşallah ilimiz için daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması için yapmamız gereken, yaptıklarımız bu konuda bize düşen görevler ve işler konusunda siz değerli basın mensupları değerlendirmelerini almak için il jandarma komutanımız, il emniyet müdürümüz, merkez ilçe kaymakamlarımız ile birlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl bünyesinde birçok olayın barındırdığı, seçimlerin olduğu, bölgemiz de birçok olayın yaşandığı bir yıl oldu. Bunun da ilimize olumlu olumsuz bir sürü yansıması oldu. Ama ilimizde çok güzel olaylara da şahitlik etti. Bu yıl ilimiz turizm açısından iyi bir ivme yakaladı. Öyle günler oldu ki bütün otellerimiz, motellerimiz, pansiyonlarımız doldu. Biz öğrenci yurtlarımızı ilimize misafir olarak gelen turistlere açmak zorunda kaldık. Ve en güzeli de bu kadar yoğun bir turist akını olmasına rağmen "eşyam çalındı, tacize uğradım, dövüldüm diye" hiçbir turist arkadaşın bize şikayeti olmadı. Bu hassasiyetinden dolayı tüm Van halkına teşekkür ediyorum. Bunlar bizim misafirimiz, bizim bunlara daha çok sahip çıkmamız lazım. Turistlerden daha çok ulaşımla ilgili şikayetler aldık. Çok nadir ve otel fiyatlarına ilişkin şikayetler aldık. İnşallah o sektörde faaliyet gösteren hemşehrilerimiz esnafımız İnşallah daha duyarlı davranacaklar ve önümüzdeki süreçte de bu sıkıntıları da inşallah minimize gideceğiz" dedi.

"2019 yılında meydana gelen ve 17 kişinin ölümü ile sonuçlanan göçmen kazası beni çok etkiledi"

Vali Bilmez, "Kentte 2019 yılında yaşanan en ciddi olayı ne dersiniz beni en çok etkileyen ve tahmin ediyorum Türkiye'de en çok iz bırakan göçmen kaçakçılığı ve göçmenleri taşıyan insanların karıştığı trafik kazası oldu. Eğer o olaylar olmasa 2019 yılında ölümlü trafik kazalarımız ciddi anlamda azalmıştı. Ama tek bir olayda 17 göçmenin hayatını kaybettiği, başka bir olayda da 5 göçmenin hayatını kaybettiği 2 acı trafik olayımız meydana geldi. 14 kişilikli minibüse 67 kişinin sığdırıldığı basit bir trafik kazasında yoldan çıkan aracın şarampole düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Bu suçu işleyen Gürpınarlı hemşerimizdi. O da hayatını kaybetti. Daha önce jandarma ve emniyet tarafından 6 defa yakalanmış hakkında adli işlem yapılmış bir kişiydi. Ama 7 defa hala aynı suçu işlemeye devam ediyordu ve en son hayatı ile bedelini ödedi. Onun için insan kaçakçılığındaki cezaların artırılması için başta Adalet Bakanımız olmak üzere bütün yetkilenmesinde ciddi anlamda girişimlerde bulunduk. Bize verilen bilgiye göre de cezanın alt ve üst limitlerinin değiştirilerek onların tutuklamasını sağlayacak düzenleme yapılacağı söylendi. Biz de o düzenlemenin bir an önce yasalaşması için umutla bekliyoruz" dedi.

"2019 yılında 83 bin 160 göçmene işlem yapıldı"

Bu yıl Nisan ayından bu yana ilde 83 bin 160 göçmene işlem yapıldığının altını çizen vali Bilmez, "Bunların 44 bin 883'ü il ve ilçe merkezlerinde, köylerde yakalanan ve İl Göç İdaremizce hakkında işlem yapılan göçmen. 38 bin 277'si ise sınır bölgesinde yakalanıp olduğu gibi sınırdan deport edilen, engellenen veya sınır hattında yakalandığı için geldiği yerden geri gönderilen göçmenimiz var. Son bir yıl içinde insan kaçakçılığı yapan 597 organizatör yakalandı. Bunların büyük bir kısmı tutuklandı, bir kısmı da sonra tahliye oldu ve bunlarla ilgili adli işlem de devam ediyor. Yakalanan kişi sayısı az değil ama cezaların caydırıcı olmaması maalesef bu konuda işimizi oldukça zorlaştırıyor. İnşallah beklenen düzenleme gelirse elimiz daha da rahatlar" dedi.

"2019 yılında 28 terörist etkisiz hale getirildi"

Bu yıl terörle mücadelede kendi açılarından oldukça olumlu geçtiğini ifade eden Vali Bilmez, "Van halkının bu konuda ciddi bir desteğini, özellikle çocukları dağda olan ailelerin ciddi bir desteğini aldık. Bunun için de teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 yılında 28 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yakalandı. Ailelerin 39 dağ kadrosunda olan teröristi ikna edilerek teslim olunması sağlandı ve ben bunun için gerçekten aileleri teşekkür ediyorum. Şuan 150'ye yakın teröristin teslim olunması için de güvenlik kuvvetlerimizin ailelerle birlikte ikna çalışmaları devam ediyor. İnşallah onlardan da olumlu haberler getiririz onları da anneleriyle buluşturup o annelerin gözyaşlarına İnşallah engel oluruz" dedi.

"Jandarma bölgesinde 2 bin 238 operasyon ve meydana gelen 238 olayda ikna, sağ ve ölü ele geçirilen toplam 53 terörist etkisiz hale getirilmiş"

Bu iki genel olayımızdan sonra ve özellikle önce jandarma sonra da emniyetin biraz istatistiki verilerini paylaşacağını ifade eden Vali Bilmez, "Bu sene jandarma bölgesinde 2 bin 238 operasyon ile meydana gelen 238 olayda ikna, sağ ve ölü ele geçirilen toplam 53 terörist etkisiz hale getirilmiş. Yapılan operasyonlarda 58 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet makineli tabanca, 6 adet tabanca, 2 adet roketatar, 219 adet el bombası, 28 adet el yapımı patlayıcı, 156 adet roketatar mühimmatı, 240 adet roketatar sevk fişeği, 22 adet telsiz, 3 bin 800 kilo patlayıcı madde, 311 adet tüp, 7 adet gece görüş dürbünü ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Jandarma bölgesinde 861 olayda 18 bin 349 düzensiz göçmen ile 343 organizatör yakalanmış. 715 olayda 1 milyon 95 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve 982 kişi sigara kaçakçılığından dolayı gözaltına alınmış. 286 olayda 33,5 kilo metamfetamin, 336 kilo esrar, 1 kilo civarında skunk esrar, 886 kilo eroin, 9 kilo afyon sakızı, 196 bin adet uyuşturucu hap, 20 bin 548 gram morfin ele geçirilmiş ve 376 şüpheli yakalanmıştır. 2019 yılı içerisinde jandarma bölgesinde 190 trafik kazasının meydana geldiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bu trafik kazalarında 24 şahıs vefat etmiş. Bunun 17'si bir defada meydana gelen göçmen kazası. Yine diğer bir kaza da Alaköy Mahallesi tarafında meydana geldi. Orada da 5 kişi vefat etmişti. Yani bunun hemen neredeyse yüzde 99'u göçmen kaçakçılığından kaynaklandı. Yoksa bu sene alınan tedbirlerle ölümlü trafik kazası sayımız oldukça az ama bu iki olay bir anda bizi bayağı böyle Türkiye'nin neredeyse rekoruna götürürdü. Bu trafik kazalarında 570 şahıs yaralanmış, trafik denetimlerinde 221 bin araç ve sürücü kontrol edilmiş 4 bin 700 sürücüye 3 milyon 500 bin TL para cezası uygulanmış, 2 bin 782 araç trafikten men edilmiştir" dedi.

"5 ton 231 kilo yakalan eroin ile Türkiye rekoru bizde"

Emniyet bölgesinde asayiş olaylarında bir önceki yıla kıyaslandığında az bir düşüşün yaşandığını ifade eden Vali Bilmez, "Asayiş olaylarında geçen sene ile hemen hemen aynı durumdayız. Emniyet tarafından bu sene kaçakçılıkla mücadelede 5 ton 231 kilo eroin yakalanmış. Maalesef Türkiye rekoru biz. Keşke başka rekorlar bizde olsaydı. 346 kilo esrar yakalanmış, 43 kilo Afyon sakızı, 92 kilo civarında metamfetamin, 3 bin adet te Extacy hap ele geçirilmiş, çok az bir miktar hint keneviri ve kokain ele geçirilmiş. Toplam 711 organizatör ve ya şüpheli yakalanmış, bunlardan 281 tutuklanmış. Kaçakçılıkta ise 1 milyon 283 bin paket kaçak sigara yakalandı. Yine maalesef bundan da yakalamada Türkiye birincisiyiz. 5,5 ton civarında kaçak akaryakıt yakalandı. Geri kalan çay kaçakçılığı, nargile tütünü, cep telefonu bin adet civarında. Çok az da bir miktar 23 kilo kaçak safran ele geçirildi. 13 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Kaçakçılık ile ilgili de bin 811 şüpheliye işlem yapılmış 134'ü tutuklandı" dedi.

"Bu yıl meydana gelen bin 258 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 446 kişi de yaralandı"

Vali Bilmez, "Trafik kazalarına geldiğimizde polis bölgesinde meydana gelen ölümlü trafik kaza sayımız 7. Bir önceki yılla kıyaslandığında hemen hemen yüzde 50 civarında bir azalma görülmekte. Göçmen kaçakçılık yaşanan trafik kazaları olmasa jandarma bölgesinde de ciddi bir başarı söz konusu. Bu başarılarından dolayı hem jandarma komutanı ve personeline, hem emniyet müdürü ve personeline teşekkür ediyorum. Bin 251 civarında meydana gelen yaralamalı trafik kazasında 2 bin 446 kişi yaralandı. Bu 7 ölümlü kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş Allah hepsine rahmet eylesin. Emniyet bölgesinde 362 bin araç denetlenmiş, yazılan toplam ceza ise 26 milyon TL civarında. Trafikten men edilen araç sayısı ise 3 bin 166, alkollü araç kullanan sürücü sayısı 412" dedi.

Son olarak terör olaylarına da değinin Vali Bilmez, "Terörle mücadele kapsamında bu sene emniyet bölgesinde yapılan işlem sayısı 792. Bir önceki yılla kıyaslandığında yaklaşık 150 civarında bir düşüş var. Geçen sene 200'ün üzerinde tutuklanan varken bu yıl 158 kişi tutuklandı. İşlem yapılan anan şahıs sayısı 104. Terörden dolayı tutuklanan 66 ve emniyet müdürlüğümüzce aileleri ile işbirliği yapılarak ikna sonucu teslim olması sağlanan terörist sayısı da 15" şeklinde sözlerini tamamladı.

Vali Bilmez'den sonra bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, herkesin yeni yılını kutlayarak, "Valimiz istatistiklerden kısaca bahsettiler, genel istatistiği jandarma ve emniyet müdürlüğü olarak yazılı olacak basınımızla paylaşacağız. Teşkilat olarak varlık sebebimiz suçlularla mücadeledir. Bu zamanda kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü suç unsurlarına karşı durmadan çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın, milletimizin daha huzurlu ve daha refah bir alanda yaşaması için biz sokaklarda olacağız. Bizim asıl vazifemiz suç öncesi olaylara müdahale etmektir" dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ise yaptığı konuşmada, "Bu benim Van'a ikinci gelişim, bu gelişimle önceki yaptığım görev arasında şunu fark ettim, halkımızın yoğun bir şekilde desteği var. Vatan haini istatistikleri bir kıymet arz etmeyecek sayıdan azdır. Çekinen vatandaşlarımız vardı, halkımızla omuz omuza bu yolu yürüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2020, 2019 yılından daha güzel olacak" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap şeklinde sona erdi.

Kaynak: İHA