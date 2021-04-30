2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111175Yoğun talep gördü! "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" yeniden dağıtıma çıkıyorDenizli'de sürücüler tam kapanmada havadan denetlendiTÜGİAD’dan Kırgızistan ziyareti: İki ülke arası iş birliği vurgusuTokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Korku dolu anlar yaşandıSivasspor, Avrupa için umutlandı! Yenilmezlik serisi 15'e yükseldi2021 İzmir Demokrasi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111110081Balıkesirliler tam kapanmaya uydu, sahiller boş kaldıMilletvekili Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı "1 Mayıs alın teri ve emeğin günü"İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Van Valisi, prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi

Van Valisi, prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nin son etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Valisi, prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi

Van Büyükşehir Belediyesinin eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı'nda devam eden prestij çalışmaları, tam kapanma süreciyle hız kazandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılarak yapımı süren Hacıbekir Caddesi'nde zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım, refüj, peyzaj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları yapılacak. Caddede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

Caddenin kısıtlamalar sona ermeden tamamlanması talimatı da veren Vali Bilmez, çalışan işçilere de kolaylıklar diledi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT