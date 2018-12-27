Van ve Bitlis'te kapalı 363 yerleşim biriminin yolu açıldı

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 363 yerleşim yerinin yolu açıldı. Halen kapalı olan 34 yerleşim yerinin yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Van'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, 175 iş makinesi ve 596 personelle çalışma başlattı. 3 gündür devam eden karla mücadele çalışmasında, yolu kapalı olan 258 yerleşim yerinden 234'üne ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı. Kapalı olan 24 mahalle ve mezra yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bitlis'te de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 139 köy yolundan 129'u İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 10 köy yolunun açılması için de ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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DHA