Van ve Hakkari için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van ve Hakkari için yoğun kar yağışında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölgenin yarın (23.01.2020 Perşembe) Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Perşembe akşam saatlerinden sonra ve cuma günü beklenen kar yağışlarının Hakkari ve Van illerimizde kuvvetli (10-20 cm.) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlı sistemin cuma günü akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor" denildi.

Kaynak: İHA