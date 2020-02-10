Van yarın okullar tatil mi? sorusu Vanlılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 11 Şubat'ta Van'da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılıyor. Peki Van yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Van okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

11 ŞUBAT VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.