İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Van-Yüksekova karayolunda heyelan

Van-Yüksekova karayolunda heyelan

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Van-Yüksekova karayolunda heyelan

Van-Yüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak karayolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT