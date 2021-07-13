Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Üniversitenin Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimlerine istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ 100 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 100 sağlık personeli alımı için başvurular 13 Temmuz'da başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler 28 Temmuz'a kadar başvurularını yapabilecek.

Başvuru sonuçları başvuruların bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular "www.yyu.edu.tr" adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurularak yapılacak. Ardından istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim edilecek.

İSTENEN BELGELER NELERDİR?

* İş Talep Başvuru Formu ('www.yyu.edu.tr' sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalı)

* Öğrenim Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )

* 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı

* Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da 'aslı gibidir' onaylı sureti

* Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli

*Adli Sicil Kaydı

* Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarihleri: 13.07.2021 -28.07.2021 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Şekli: Şahsen

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı/VAN

Tel: 0432 486 54 22-22003 6291/1-1

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II - ÖZEL ŞARTLAR:

1 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

5 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6 - 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

AÇIK OLAN KONTENJANLAR