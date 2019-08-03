Van YYÜ’den AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına tepki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yönetimi, yaptığı yazılı açıklamayla Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Van YYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Düşünce özgürlüğü ve düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında; hangi gerekçeyle olursa olsun terörün ve temsilcilerinin propagandasının yapılması asla kabul edilemez. Bu nedenle kendi devletini suçlayan açıklamalarda bulunmanın ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğine inanmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meşru mücadelesi hakkında eleştiri sınırlarını aşan, terör örgütüne hiçbir eleştiri getirmeyen sözde barış bildirisini yayınlayan akademisyenlerle ilgili adalet ve kamu vicdanına karşı alınan Anayasa Mahkemesi kararını Van YYÜ Yönetimi olarak desteklemiyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak milli birliğimize ve kardeşliğimize karşı atılan her adımın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kaynak: İHA