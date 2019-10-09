Van'da 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

VAN'da tartıştığı Naci Askar'ı silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Subet Yıldız, polisin takibiyle yakalandı. Hakkında daha önceden başka suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Yıldız, tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde 29 Ağustos günü yaşanan olayda Naci Askar, silahla vurularak yaralandı. Saldırgan adı açıklanmayan bir kişiyi de tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Polis, yaptığı araştırmalar sonunda şüphelisinin Subat Yıldız olduğunu belirledi. Kurulan özel ekip, Yıldız'ı Hafiziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Yıldız ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldız hakkında başka bir suçtan daha önceden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA