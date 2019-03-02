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  3. Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, tutuklandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 27 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü Ö.Ç., gözaltına alındı.

O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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