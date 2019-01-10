Van’da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliği

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında bir program düzenledi.

VGC tarafından Van Gölü İskele sahilindeki Martı Tesislerinde düzenlenen programa çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlikle ilgili bir konuşma yapan VGC Başkanı Fatih Sevinç, kentte görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sevinç, "Bu tür günler gazeteciler arasında bir dayanışma günüdür. Bilindiği üzere 1961 yılında verilen mücadele sonucunda gazeteciler sendikal hakları başta olmak üzere, birçok kazanımlar elde etmiştir. Bugüne kadar bu süreçte cağın gereksinimlerinin çok da karşılandığını söylemek mümkün değildir" dedi.

"Zor bir coğrafyada gazetecilik yapıyoruz"

Gazetecilerin zor bir coğrafyada önemli bir görevi ifa ettiklerine dikkat çeken Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazeteciliği ve mesleğimizi ileri taşıma adına iktidarından muhalefetine her kesimin yerelde gazetecileri desteklemesi gerekmektedir. Bundan ötürü gazetecilik mesleğine gönlünü vermiş ve gazeteciliği kendilerine yaşam biçimi olarak kanıksamış nesiller yetiştirmek ve güzel aydınlık günler adına meslektaşlarımın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlarım."

Kaynak: İHA