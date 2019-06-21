Van‘da 139 kaçak yakalandı

VAN'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve İran uyruklu 139 kaçak yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçelerinde yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 97'si Afganistan, 35'i Bangladeş, 6'sı İran ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA