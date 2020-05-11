Van`da 14 günlük karantinada kalanlar fidan dikti

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 14 günlük karantinada kalanlar ile yurt bahçesinde fidan dikti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan misafirleri ziyaret etti. İnanç, misafirlerlerle birlikte yurt bahçesine hatıra fidanları dikti.

Kaynak: İHA