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  3. Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Saray-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada, toplam 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA




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