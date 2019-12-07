Van'da 2 belediyeye yeni görevlendirme

Van'daki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan'ın yerine kayyım atandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada,Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç yerine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi. Ayrıca Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan'ın yerine Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.

ÖZALP BELEDİYESİNDE YENİ GÖREVLENDİRME

Valilikten yapılan açıklamada, Özalp Belediye Başkanı Almaç hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma" suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."

Açıklamada, Belediye Kanununun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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MURADİYE BELEDİYESİNDE GÖREVLENDİRME

Valilikten yapılan açıklamada, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Şalan, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/22728 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."

Açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Muradiye Kaymakamı Erkan Savar'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.