Van'da 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Van Gölü'nde kayıp olan mülteci teknesiyle ilgili yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ayrıntılar gelecek...

NE OLMUŞTU?

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 9 kişinin cesedine ulaşılmıştı.