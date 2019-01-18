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  3. Van’da 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiye 257 bin 154 lira para cezası kesildi

Van’da 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiye 257 bin 154 lira para cezası kesildi

Van'da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiden 257 bin 154 lira para cezası ile tazminat talep edildi.

Van’da 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiye 257 bin 154 lira para cezası kesildi

Van'da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiden 257 bin 154 lira para cezası ile tazminat talep edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından; 2018 yılı içerisinde yasa dışı avlanma yapan 63 kişiye toplam 91 bin 291 TL idari para cezası ile toplam 165 bin 863 TL tazminat talep edildi. Kanun kapsamında; bir hafif ticari kamyonet ile takoz bulunmayan çok sayıda av tüfeğine ve diğer malzemelere de el konuldu.

Van’da 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiye 257 bin 154 lira para cezası kesildi

Van’da 2018 yılında kaçak avlanan 63 kişiye 257 bin 154 lira para cezası kesildi

Kaynak: İHA

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